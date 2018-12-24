Последняя неделя уходящего года порадует москвичей снегом и морозом

В Москве и Подмосковье всю неделю будет идти снег, морозы окрепнут до 12 градусов, сообщили в центре погоды ФОБОС.

По словам синоптиков, в ближайшие сутки снег продолжится, ночью временами осадки будут сильным, температура ночью опустится до -7, -9 градусов, днем -7, -8 градусов.

В ночь на среду похолодает до 10-12 градусов, днем ожидается не выше минус 7 — минус 9.

Уже в четверг ночная температура повысится до 6-8 градусов, днем будет около -5. В пятницу ночью ожидается до -9, днем -5, -7 градусов.

Согласно прогнозу, в ночь на субботу возможно понижение температуры до -12, в дневное время будет около -5, однако к вечеру в субботу температура может значительно повыситься.

При этом атмосферное давление в среду упадет до 734 миллиметров ртутного столба, что на 13 единиц ниже нормы. Ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду.