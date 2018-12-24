С МКС в космос выбросят 2,5-тонную платформу

С МКС выбросят в космос платформу со старыми аккумуляторными батареями.

Как сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли, канадский манипулятор возьмет платформу с батареями, перенесет ее в точку ниже станции и отправит в свободный полет​​​. Произойдет это в феврале 2019 года. Платформа, которая весит 2,5 тонны, самым тяжелым мусором, выброшенным с МКС.

По словам источника, на такую операцию решились не от хорошей жизни. Платформу с новыми батареями в сентябре этого года привез японский грузовик. Он же должен был забрать старые для утилизации. Работы по замене батарей на МКС должны были провести в октябре, но из-за аварии "Союза МС-10" планы изменились. Грузовик улетел со станции в ноябре, новые батареи было решено поставить в феврале, а старые выбросить.

По словам собеседника агентства, экологии этот мусор не навредит, так как сгорит в плотных слоях атмосферы.

Ранее с помощью канадского манипулятора со станции выбросили отработавшую срок японскую научную аппаратуру массой около полтонны.