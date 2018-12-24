"Рабыня Изаура" исполнила давнюю мечту и приехала в Москву

В Москву приехала актриса Луселия Сантус, которая сыграла главную роль в сериале "Рабыня Изаура".

Сантус призналась, что всегда мечтала побывать в России, где сериал с ее участием пользовался наибольшей популярностью. Актриса также рассказала, что ее поразили столичные улицы, которые украсили к Новому году.

"Очень красивый город, все сверкает, снег, огоньки, я в полном восторге", — сказала она.

Сантус сообщила, что планов сниматься в России у нее пока нет, но не исключила, что после визита в Москву такие проекты могут появиться, передает ТАСС.