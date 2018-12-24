"Альпари" - 20 лет на вершине интернет-трейдинга

"Альпари" 24 декабря 2018 года отмечает свой юбилей. За 20 лет компания прошла путь от небольшого регионального бизнеса до международного финансового бренда, который предоставляет доступ к онлайн-трейдингу, оказывает образовательные услуги, проводит исследования и анализ финансовых рынков, а также занимается разработкой IT-продуктов и сервисов. Сегодня "Альпари" входит в топ-5 крупнейших форекс-брокеров мира, обслуживает более двух миллионов клиентов из более чем 150 стран, и на многих международных рынках занимает лидирующие позиции как по объёмам торговли, так и по количеству клиентов.

"Этот успех не случаен, так как мы изначально ставили перед собой цель задавать стандарты работы отрасли, находить, адаптировать и привносить лучший международный опыт, создавать свои уникальные продукты и сервисы, быть лидерами в технологической составляющей. Наше стремление к прозрачности и здоровой конкуренции в отрасли помогло заслужить доверие и авторитет у клиентов со всего мира. Это подтверждается нашими качественными и количественными результатами. Уже очевидно, что в своей новейшей истории компания достигнет нового максимума: по итогам 11 месяцев 2018 года торговый оборот превысил $1,5 трлн", – отметил владелец международного финансового бренда "Альпари" Андрей Дашин.

Сегодня "Альпари" обладает неоспоримыми преимуществами, которые обеспечивают ей уверенные лидерские позиции на рынке форекс-услуг во всем мире. Прежде всего, это усовершенствованная линейка продуктов и инвестиционных и технологических сервисов, передовые технологии и уникальные условия торговли. Клиентам компании – трейдерам и инвесторам – предоставляются самые современные мобильные платформы и приложения, более 50 видов торговых инструментов, разнообразные типы счетов, удобные способы пополнения и вывода средств. Альпари заботится о комфорте и безопасности сделок своих клиентов, поэтому в любое время и в любой точке земного шара оказывает клиентскую и аналитическую поддержку.

Практически все эти 20 лет бренд "Альпари" и его владелец Андрей Дашин выступают за повышение прозрачности и конкурентоспособности рынка Форекс в ключевых странах присутствия компании. Так, в России почти 10 лет назад Андрей Дашин стоял у истоков создания российской саморегулируемой организации форекс-дилеров, был одним из инициаторов составления правил и стандартов работы отрасли, вместе с командой топ-менеджеров "Альпари" он принимал активное участие в разработке законодательства, регулирующего Форекс в России. Уже полтора года в стране услуги трейдинга предоставляет лицензированный Банком России форекс-дилер "Альпари Форекс", получивший в начале декабря самую престижную награду – премию "Финансовая элита России-2018" в номинации "Самый динамично развивающийся форекс-дилер".