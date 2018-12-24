Госдеп США предупреждает о возможных "рождественских" терактах в Барселоне

Госдепартамент США в своем Twitter соощает, что в популярных туристических точках Барселоны в дни рождественских и новогодних праздников могут быть совершены теракты.

#Spain: Exercise heightened caution around areas of vehicle movement, including buses, in the Las Ramblas area of Barcelona during Christmas and New Year’s. Terrorists may attack with little or no warning, targeting tourist locations, transportation hubs, and other public areas. pic.twitter.com/MPGiZwMwxq — Travel — State Dept (@TravelGov) 23 декабря 2018 г.

"Террористы могут атаковать практически без предупреждения, нацелившись на туристические места, транспортные узлы и другие общественные места. Проявляйте повышенную осторожность в зонах движения транспортных средств, в том числе автобусов, в районе бульвара Рамбла в Барселоне во время рождественских и новогодних праздников".

Как сообщила в понедельник газета El Mundo, каталонская полиция разыскивает мужчину марокканского происхождения, которого подозревают в планировании атаки в испанской Барселоне в ходе новогодних праздников.

El Mundo пишет, что региональная полиция уведомила часть своих сотрудников, а также городских стражей порядка о соответствующей угрозе.

Газета El País опубликовала инициалы подозреваемого — B.L. По информации издания, ему 30 лет, и он обладает удостоверением для вождения автобусов.