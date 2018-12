Госдеп США предупреждает о возможных "рождественских" терактах в Барселоне

Госдепартамент США в своем Twitter соощает, что в популярных туристических точках Барселоны в дни рождественских и новогодних праздников могут быть совершены теракты.

#Spain: Exercise heightened caution around areas of vehicle movement, including buses, in the Las Ramblas area of Barcelona during Christmas and New Year’s. Terrorists may attack with little or no warning, targeting tourist locations, transportation hubs, and other public areas. pic.twitter.com/MPGiZwMwxq