"Интер" готов избавиться от Наингголана спустя полгода после покупки

Футбольный клуб "Интер" рассматривает вариант с продажей бельгийского полузащитника Раджы Наингголана после того, как тот был отстранен от тренировочного процесса из-за проблем с дисциплиной. Он опоздал на утреннее занятие.

В стане "нерадзурри" отметили, что теперь бельгиец не сможет принять участие в ближайшем матче чемпионата Италии против "Наполи", который состоится на домашнем стадионе "Сан-Сиро". Как сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, в "Интере" разочаровались в трансфере Наингголана, за которого минувшим летом заплатили 38 миллионов евро.

Теперь в стане "черно-синих" готовы избавиться от хавбека, если в ближайшее зимнее трансферное окно в клуб поступит предложение. Напомним, что действующий контракт между сторонами подписан сроком до лета 2022 года. За время выступлений в "Интере" Наингголан принял участие в 11 встречах, забив 2 гола.