Работу спасателей в районах Индонезии, пострадавших от цунами, осложняет экстремальная погода

В ближайшие дни в прибрежных водах Зондского пролива, разделяющего острова Ява и Суматра, пострадавшие от разрушительного цунами, ожидается экстремально неблагоприятная погода, предупредили синоптики.



Порывистый ветер, обильные осадки и сильные приливы могут существенно осложнить работу спасателей. Местным жителям рекомендовано "не впадать в панику", но им следует держаться подальше от прилива. Кроме того, сохраняется угроза повторного цунами.

По последним данным, число жертв цунами в Индонезии достигло 281, пострадали свыше 1 тысячи человек, 57 числятся пропавшими без вести.