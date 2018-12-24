"Тайных смыслов нет": Матвиенко сообщила, когда президент выступит с Посланием Федеральному собранию

Владимир Путин выступит с Посланием Федеральному собранию в первом квартале следующего года. Об этом сообщила на пресс-конференции спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Прямую трансляцию брифинга вел телеканал "Россия 24".

"Дата будет согласована в зависимости от графика президента, международных и иных обязательств", — сказала Матвиенко.

По словам спикера, нет никаких "тайных смыслов" в том, что президент не выступает с Посланием в конце года. Глава государства должен ежегодно обращаться к Федеральному собранию, однако нигде не указано, что это должно быть обязательно перед новым годом. Матвиенко напомнила, что в этом году президент выступал в марте.