Сын Каддафи попросил поддержки у Путина

Недавно вышедший из тюрьмы по амнистии 46-летний Саиф аль-Ислам Каддафи в начале декабря направил собственного представителя на встречу с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым. Он передал российскому дипломату письмо для президента РФ Владимира Путина.

Как сообщает агентство Bloomberg, в письме сын Каддафи приветствует российского лидера и правительство, раскрывает свое видение происходящего в Ливии и обращается с просьбой о поддержке своих политических амбиций.

Каддафи-младший ранее уже общался с представителями России по видеосвязи. По информации от источников, он намерен выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах, которые, по плану ООН, должны состояться в стране в 2019 году.

Однако, как сообщает источник, власти РФ пока не остановили свой выбор на одном из кандидатов в президенты страны. В настоящее время представители российских компаний ведут с Ливией переговоры об освоении ресурсов и создании инфраструктуры.

Между тем, официального подтверждения данной информации нет.

Как известно, Муаммар Каддафи был убит поддерживаемыми НАТО повстанцами 20 октября 2011 года. После его смерти в Ливии началась гражданская война, часть ее территории захвачена радикальными исламистами.