Гудачек, Емелин, Семин и Коновалов – лучшие игроки недели в КХЛ

Континентальная хоккейная лига назвала лучших игроков 15-й игровой недели в регулярном чемпионате. Лауреаты определялись по четырем номинациям. В двух из них лучшими оказались представители вратарской позиции.

Юлиус Гудачек из московского "Спартака" был признан лучшим вратарем минувшей недели после того, как вместе со своим клубом одержал три победы, а в одном из матчей оформил первый в сезоне "сухарь". Словак отразил 96,39 процента бросков.

Лучшим защитником стал Алексей Емелин из "Авангарда", который добился двух побед в трех матчах, набрав 3 (2+1) очка. В нападении лучшим был признан Александр Семин из подольского "Витязя". Он помог своему клубу добиться трех побед в трех матчах, забросив 4 шайбы.

Среди новичков недели был отмечен голкипер ярославского "Локомотива" Илья Коновалов, который в трех матчах дважды праздновал победу, а еще в одном матче сохранил свои ворота в неприкосновенности.