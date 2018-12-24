Валерий Брагин: вопросы по составу вызывает лишь одна позиция

Наставник молодежной сборной России по хоккею Валерий Брагин, подопечные которого 28 декабря стартуют на чемпионате мира в Канаде, отметил, что состав на турнир фактически определился после заключительного контрольного матча против Швейцарии (4:1).

"Что касается окончательного состава [на чемпионат мира], то после матча еще раз все обсудим, проанализируем, — цитирует главного тренера "молодежки" сайт Федерации хоккея России. – Сам состав определён, рассуждаем только по одной позиции".

Брагин отметил, что начало матча со швейцарцами получилось неплохим: "Важно, что играли качественно. Когда повели со счетом 3:0, немножко потеряли концентрацию, но смогли вернуться в правильное русло".

"В целом игра со Швейцарией порадовала тем, что хоккеисты большую часть матча правильно выполняли игровое задание. Это даёт повод рассчитывать, что с каждой игрой чемпионата мира мы будем прибавлять", — заключил тренер сборной.