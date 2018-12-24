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24 декабря 201813:51

На улице в Москве насмерть замерз известный математик и почетный член ФИДЕ

Математик, почетный член Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Эдуард Дубов замерз до смерти в столичном районе Теплый Стан. Об этом Агентству городских новостей "Москва" сообщил источник в правоохранительных органах.

В столичном районе Теплый Стан доставили в больницу с улицы Профсоюзная неизвестного пожилого мужчину с общим переохлаждением и обморожением конечностей. Как сообщает агентство "Москва", он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчину нашли и привезли в медучреждение утром 22 декабря. Несмотря на усилия врачей, днем 23 декабря он умер в реанимации.

Позже полиция установила личность скончавшегося. Им оказался 80-летний Эдуард Львович Дубов — член Московского математического общества, педагог, международный шахматный арбитр и почетный член ФИДЕ. В 1990-е годы Дубов возглавлял Шахматную федерацию Москвы.

Тело его направили на исследование, правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

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