Дошло до стрельбы: в Калининграде пьяные сослуживцы напали на росгвардейцев

Нетрезвые мужчины во время предновогоднего корпоратива устроили драку, а затем набросились на прибывших сотрудников Росгвардии.

Инцидент произошел на прошлой неделе в Калининграде, когда четверо коллег во время проведения предновогоднего корпоративного праздненства после принятия значительных доз алкоголя поссорились, а затем подрались.

Персонал кафе, в котором проводилось застолье, вызвал полицию, и на место прибыли сотрудники вневедомственной охраны.

Корпоратив предпринимателей закончился нападением на сотрудников Росгвардии.



Пьяная компания набросились на экипаж ОВО. Росгвардейцу пришлось применить пистолет. Один из нападавших был ранен в ногу, остальные задержаны.



Возбуждено уголовное дело. Трое обвиняемых арестованы pic.twitter.com/xYzqjkI7vL — Следственный комитет (@sledcom_rf) 24 декабря 2018 г.

Четыре мужчины, забыв про свои разногласия, набросились на двух сотрудников Росгвардии.

По версии следствия, чтобы прекратить нападение, один из росгвардейцев был вынужден стрелять в нападавшего. Пуля попала агрессору в ногу, ранение оказалось для жизни неопасным.

Сегодня суд арестовал на время проведения следственных мероприятий трех дебоширов по обвинению в "Применении насилия в отношении представителя власти". Четвертый мужчина был отпущен домой, дав подписку о невыезде.