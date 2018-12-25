Новости Общество

Все видео этой рубрики
25 декабря 201810:00

Сотворите новогоднее чудо: подарите Мишеньке слух

Годовалый Мишенька впервые встречает Новый год, но проведёт он его без звука хлопушек, боя курантов, радостного смеха и ласкового голоса мамы… С самого рождения у мальчика нет слуховых проходов и деформированы ушные раковины. Обычные звуки всего мира недоступны для него. Миша живёт словно в коробке, в которой он абсолютно один.

Слух можно полностью восстановить, если провести сложную операцию стоимостью 8 786 280 рублей. Сумма, которую маме никогда не собрать. И мы умоляем вас спасти ребёнка от инвалидности.

Подарите Мишеньке слух!

ПОМОЧЬ МИШЕ

Новый Год – это звук хлопушек, бой курантов, радостный смех и ласковый голос мамы… Мы редко замечаем такие "мелочи", но именно они создают магию праздника. Мы часто не слушаем других, не останавливаемся, чтобы насладиться игрой уличных музыкантов, но для Миши всё это так ценно, потому что такие простые вещи недоступны ему. Он никогда не слышал ничего подобного.

Миша очень светлый и скромный мальчик. Когда он видит незнакомых людей, прячется за маму. Малыш не боится. Просто не может услышать и понять, что от него хотят. Обычные звуки всего мира недоступны для него.

На голове крохи не стильная повязка, не элемент одежды. Это специальный аппарат костной проводимости – единственная связь со звуками, которые его окружают. Всё, что он слышит, очень искажено. Но даже это всего лишь временное решение, поскольку кости скоро начнут твердеть. Затем начнётся серьёзная задержка речевого развития. И самое страшное – риск образования опухоли в голове. И если он выживет, то через 2 года совсем потеряет слух и надежду на его восстановление.

ПОМОЧЬ МИШЕ

Но вы можете совершить для Мишеньки настоящее новогоднее чудо! Американские врачи провели обследование ребёнка и подтвердили – слух можно восстановить полностью. Сложнейшую операцию готовы провести в клинике Global Hearing. Именно там от глухоты вылечили Настеньку Дунаеву, подопечную, которую спасли вы, наши добрые волшебники. Теперь она слышит, и это стало возможно только благодаря вам!

Как же интересно взглянуть на лицо крохи, когда он впервые услышит голос мамы… Какое счастье он испытает. Нет в жизни ничего ценнее этого голоса! И если мы успеем вовремя провести операцию, то увидим этот счастливый момент своими глазами!

Но цена такой операции 8 786 280 рублей. Сумма, которую маме никогда не собрать. Значит ли это, что малыш должен потерять слух полностью и навсегда? Мы верим, что – нет! И вы вместе с нами, раз сейчас читаете историю Миши.

Помогите малышу стать абсолютно здоровым ребёнком. Его мама очень ждёт, когда сын сможет услышать её голос и звуки окружающего мира.

Совершите настоящее чудо под Новый Год!

Помочь Мише можно на сайте Благотворительного фонда "Алёша"

Также вы можете перечислить пожертвование на расчётный счёт фонда:

Расчётный счёт в "Cбербанке"

Банк: Северо-Западный Банк

ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ " г. Санкт-Петербург

БИК 044030653

Счёт банка 30101810500000000653

Получатель: Благотворительный фонд помощи нуждающимся "Алёша"

Расчетный счёт (лицевой счет): 40703810055240000272

ИНН: 7805303459

Назначение платежа: "Благотворительное пожертвование для Индриксона Миши"

Сейчас

11:00

Артем Дзюба назван футболистом года в России

10:41

С Хайнаня вывезены все туристы "Жемчужной реки"

10:39

Биатлонист Шипулин объявил о завершении спортивной карьеры

10:23

В отношении сына Талькова возбудили уголовное дело

08:30

Уголовника, сбежавшего из психбольницы, задержали в Новосибирской области

03:33

Марии Бутиной продлили срок содержания в одиночной камере

03:07

При катастрофе вертолета в Мексике погибла губернатор Марта Эрика Алонсо

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Живыми или мертвыми: жители Индонезии после цунами ищут своих родных и близких

Живыми или мертвыми: жители Индонезии после цунами ищут своих родных и близких

2 часа назад
Биатлонист Шипулин объявил о завершении спортивной карьеры

Биатлонист Шипулин объявил о завершении спортивной карьеры

36 минут назад
Страшное ДТП в Краснодарском крае: погибли шесть человек

Страшное ДТП в Краснодарском крае: погибли шесть человек

3 часа назад
"Есть чайник, холодильник, радио": украинский моряк рассказал об условиях в СИЗО

"Есть чайник, холодильник, радио": украинский моряк рассказал об условиях в СИЗО

4 часа назад
Накануне новых разоблачений: Кевин Спейси вернулся в свой "Карточный домик"

Накануне новых разоблачений: Кевин Спейси вернулся в свой "Карточный домик"

2 часа назад
31 декабря "Россия" развернет вещание для всех часовых поясов страны

31 декабря "Россия" развернет вещание для всех часовых поясов страны

23.12.2018 14:00
В отношении сына Талькова возбудили дело за повторное пьяное вождение

В отношении сына Талькова возбудили дело за повторное пьяное вождение

36 минут назад
Лучшее российское шампанское: эксперты рассказали, что покупать к новогоднему столу

Лучшее российское шампанское: эксперты рассказали, что покупать к новогоднему столу

3 часа назад
Нужна помощь: Геру Прохорова спасет внутривенное питание

Нужна помощь: Геру Прохорова спасет внутривенное питание

20 часов назад
Правоохранители пришли к фанатам футбольного ЦСКА

Правоохранители пришли к фанатам футбольного ЦСКА

50 минут назад
Австралийский небоскреб сначала раскачивался, а потом сдвинулся

Австралийский небоскреб сначала раскачивался, а потом сдвинулся

1 час назад
Марии Бутиной продлили срок содержания в одиночной камере

Марии Бутиной продлили срок содержания в одиночной камере

7 часов назад
Сотворите новогоднее чудо: подарите Мишеньке слух

Сотворите новогоднее чудо: подарите Мишеньке слух

1 час назад
Дом музыки приглашает на IX Рождественский фестиваль

Дом музыки приглашает на IX Рождественский фестиваль

24.12.2018 09:28
Артем Дзюба назван футболистом года в России

Артем Дзюба назван футболистом года в России

25 минут назад
Корпоратив алтайских депутатов закончился избиением женщин и подростка

Корпоратив алтайских депутатов закончился избиением женщин и подростка

47 минут назад
Новогодняя серия "Простоквашино" вышла в Интернете

Новогодняя серия "Простоквашино" вышла в Интернете

56 минут назад
Драка в эфире: депутат Рады накинулся на оппонента с палкой

Драка в эфире: депутат Рады накинулся на оппонента с палкой

2 часа назад
Медведь в Приморье напал на сторожа автобазы

Медведь в Приморье напал на сторожа автобазы

2 часа назад
Уголовника, сбежавшего из психбольницы, задержали в Новосибирской области

Уголовника, сбежавшего из психбольницы, задержали в Новосибирской области

2 часа назад
Шестисотая шайба Овечкина признана НХЛ лучшей в 2018 году

Шестисотая шайба Овечкина признана НХЛ лучшей в 2018 году

2 часа назад
Большинство российских политиков не представляют Новый год без семьи и речи президента

Большинство российских политиков не представляют Новый год без семьи и речи президента

4 часа назад
На Камчатке проверяют лагерь "Волна", где могли издеваться над детьми

На Камчатке проверяют лагерь "Волна", где могли издеваться над детьми

5 часов назад
Глушаков останется капитаном "Спартака" до конца сезона

Глушаков останется капитаном "Спартака" до конца сезона

6 часов назад
Россия гарантирует Европе поставку газа без договоренностей с Украиной

Россия гарантирует Европе поставку газа без договоренностей с Украиной

9 часов назад
Бывшая жена Кержакова забрала сына к себе

Бывшая жена Кержакова забрала сына к себе

11 часов назад
Алеся Семеренко завоевала титул "Мисс Москва - 2018"

Алеся Семеренко завоевала титул "Мисс Москва - 2018"

11 часов назад
В московских аэропортах отменено или задержано более 80 рейсов

В московских аэропортах отменено или задержано более 80 рейсов

12 часов назад
По факту смерти маленького мальчика ведется расследование

По факту смерти маленького мальчика ведется расследование

12 часов назад
Гуцериев хочет, чтобы Запашный публично извинился

Гуцериев хочет, чтобы Запашный публично извинился

12 часов назад
Пожар на шахте в Соликамске мог произойти из-за грубых нарушений правил безопасности

Пожар на шахте в Соликамске мог произойти из-за грубых нарушений правил безопасности

13 часов назад
Санта-Клаус пролетел над Россией - от Иркутска до Петербурга

Санта-Клаус пролетел над Россией - от Иркутска до Петербурга

13 часов назад
Стоимость нефти упала до уровня августа 2017 года

Стоимость нефти упала до уровня августа 2017 года

13 часов назад
Новогодний отдых с колоритом: зимняя экзотика на Камчатке и душевное тепло в Туле

Новогодний отдых с колоритом: зимняя экзотика на Камчатке и душевное тепло в Туле

14 часов назад
"Ты постучал не в ту дверь": Эрдоган и Нетаньяху обменялись колкостями

"Ты постучал не в ту дверь": Эрдоган и Нетаньяху обменялись колкостями

14 часов назад
В Средней Азии нашли Великую Бактрийскую стену

В Средней Азии нашли Великую Бактрийскую стену

15 часов назад
Глава Центра планетарной защиты - о возможности падения метеорита у Бурейской ГЭС

Глава Центра планетарной защиты - о возможности падения метеорита у Бурейской ГЭС

15 часов назад
Xiaomi Mint: экономичный и быстрый браузер для Android

Xiaomi Mint: экономичный и быстрый браузер для Android

16 часов назад
Модный практикум: что такое викторианский стиль

Модный практикум: что такое викторианский стиль

16 часов назад
Развод и девичья фамилия: ТОП-5 громких расставаний 2018 года

Развод и девичья фамилия: ТОП-5 громких расставаний 2018 года

16 часов назад
Бывшая жена Джигарханяна решила рожать от Шаляпина

Бывшая жена Джигарханяна решила рожать от Шаляпина

17 часов назад
СКР завершил дело о похищении Авраама Руссо

СКР завершил дело о похищении Авраама Руссо

17 часов назад
"Дед Мороз-опрос" показал, когда и почему дети перестают верить в сказочного персонажа

"Дед Мороз-опрос" показал, когда и почему дети перестают верить в сказочного персонажа

17 часов назад
Обновление iOS лишило связи владельцев некоторых iPhone

Обновление iOS лишило связи владельцев некоторых iPhone

17 часов назад
Названа главная причина грязных дорог в Москве

Названа главная причина грязных дорог в Москве

17 часов назад
Кремлевскую елку на Соборной площади украсили игрушками в стиле ретро

Кремлевскую елку на Соборной площади украсили игрушками в стиле ретро

17 часов назад
Профессии с самым высоким уровнем самоубийств

Профессии с самым высоким уровнем самоубийств

18 часов назад
Помогите Елисею услышать мир

Помогите Елисею услышать мир

18 часов назад
Арестован бизнесмен, продававший жилье на несуществующих этажах хрущевок

Арестован бизнесмен, продававший жилье на несуществующих этажах хрущевок

19 часов назад
Эмбрионы акул перемещаются между матками матери и поедают конкурентов

Эмбрионы акул перемещаются между матками матери и поедают конкурентов

19 часов назад
Андрея Мерзликина вытащили из рухнувшего в ледяную реку авто и отправили в монастырь

Андрея Мерзликина вытащили из рухнувшего в ледяную реку авто и отправили в монастырь

19 часов назад
В Екатеринбурге составили гигантскую елку из 213 автомобилей (видео)

В Екатеринбурге составили гигантскую елку из 213 автомобилей (видео)

19 часов назад