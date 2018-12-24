Олег Кононов: хочу привести "Спартак" к успеху красивой игрой

Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов поделился своим желанием привить своим подопечным атакующий стиль футбола. Наставник уверяет, что при помощи такого футбола "красно-белые" будут добиваться успеха.

"Я выступал на позиции под нападающим, где футболисты комбинируют, отдают красивые передачи и забивают, — приводит слова наставника официальный сайт "Спартака". – Я всегда хотел стать тренером, который будет ставить командам интересный, красивый и запоминающийся футбол".

"Многие тренеры верят в иной футбол, где команда играет чисто на результат. Этим они разрушают игру. Именно этот вызов я принял для себя. Для меня это больше интерес – победить скептиков и показать, что результат в футболе достигается при помощи красивой атакующей игры, что так близко "Спартаку".

Напомним, что Кононов возглавил "Спартак" по ходу текущего сезона после того, как в отставку был отправлен Массимо Каррера. Под руководством Кононова спартаковцы добились трех побед, одной ничьей и дважды проиграли. В чемпионате России они занимают 4 место.