Упавший в глуши огромный метеорит перекрыл реку у Бурейской ГЭС

Несколько дней назад на Бурейской ГЭС зафиксировали снижение притока воды в водохранилище, однако причины этого не были поняты. Через несколько дней у поселка Чекунда охотники вышли к руслу реки Бурея и увидели, что оно засыпано камнями.

Как рассказал изданию "Хабаровский край сегодня" глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов, упавший там метеорит снес вершину сопки.

По его словам, скала обрушилась и перекрыла русло реки Бурея. Однако поскольку это место безлюдное, то обнаружить "перекрытие" реки сразу было невозможно.

"Судя по всему, метеорит был громадный, если он смог засыпать русло реки на 40 метров", — предположил глава района. Он сообщил, что сейчас к месту ЧП выдвинулись две группы: одна — из Верхнебуреинского района, другая — из Амурской области.

У них есть спутниковый телефон и дозиметры для определения уровня радиации. О произошедшем, по словам Маслова, доложено главе МЧС.

По предварительным данным, русло Буреи засыпано в нескольких километрах выше от устья реки Тырма – это примерно в 70 километрах от поселка Чекунда.

На YouTube выложено видео, снятое охотниками. Под ним один из комментаторов пишет, что видел, как метеорит падал 21 декабря в районе 20 часов (по местному времени). По его словам, цвет "сначала был сине-зеленый, а потом стал красный".

Поначалу, по его словам, местные жители подумали, что упал спутник или ступень от ракеты.