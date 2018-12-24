Нужна помощь: Геру Прохорова спасет внутривенное питание

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Сегодня мы рассказываем о годовалом Гере Прохорове из Ростова-на-Дону.

У мальчика врожденная аномалия развития кишечника – атрезия, вызвавшая непроходимость тонкой кишки. Больше года Гера провел в больницах Ростова, Краснодара и Москвы, перенес уже шесть операций, ему удалили пораженные участки тонкой кишки. В результате обычную еду организм ребенка пока не усваивает. Для того чтобы выжить, Гере необходимо специальное питание, которое вводят внутривенно. Мама одна ухаживает за больным ребенком. Денег на дорогое питание у нее нет.

Из письма Анжелы Прохоровой, мамы Геры:

"Сын родился с тяжелой патологией – заращением тонкой и слепой кишки, кишечной непроходимостью. В первые же сутки врачи удалили часть кишечника и вывели стому. За следующие полтора месяца Гера перенес еще три операции, в ходе последней врачи удалили стому. После этого у сына начались осложнения: раздулся живот, поднялась высокая температура, он терял в весе. Врачи снова вывели стому, но состояние Геры оставалось очень тяжелым. Местные врачи связались с московскими коллегами, и в пять месяцев сына перевели в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) в Москве. Здесь Гере провели необходимое хирургическое лечение, закрыли стому, подобрали внутривенное питание. Состояние сына стабилизировалось, он начал прибавлять в весе. В ноябре нас выписали домой, врачи считают, что скоро сын сможет принимать обычную пищу, но ближайшие полгода без внутривенного питания нам не обойтись. Однако государством питание не предоставляется, а купить его самой мне не по силам – оно стоит огромных денег. Несмотря на тяжелую болезнь и операции, Гера хорошо развивается, уже начал ходить, говорит первые слова, он очень любознательный и энергичный. Прошу, помогите!"

Для спасения Геры Прохорова не хватает 671 106 руб.

Детский хирург РДКБ Юлия Аверьянова (Москва): "Гера перенес несколько операций до того, как попал к нам в клинику для завершающего этапа хирургического лечения. Сейчас длина тонкой кишки у мальчика составляет 65 см, и пока она неспособна усваивать необходимый объем питательных веществ. Кишечник ребенка растет. Но на ближайшее время по жизненным показаниям Гере необходимо внутривенное питание".

Внимание!

Стоимость внутривенного питания 1 369 760 руб.

65 795 руб. собрали телезрители ГТРК "Дон-ТР"

37 670 руб. собрано на благотворительной новогодней ярмарке в "ДонЭкспоцентре" (г. Ростов-на-Дону)

595 189 руб. собрали читатели lenta.ru и rusfond.ru

Не хватает 671 106 руб.

ПОМОЧЬ ГЕРЕ

Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в "Ъ". Проверив письма, мы размещаем их в "Ъ", на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире "Первого канала" и радио "Коммерсантъ FM", в социальных сетях Facebook, "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также в 170 печатных, телевизионных и интернет-СМИ в регионах РФ.

За эти годы частные лица и компании пожертвовали в Русфонд 12,492 млрд руб. В 2018 году (на 20 декабря) собрано 1 558 464 643 руб., помощь получили 2310 детей. В 2017 году Русфонд вошел в реестр НКО – исполнителей общественно полезных услуг и получил благодарность Президента РФ за большой вклад в благотворительную деятельность. В ноябре 2018 года Русфонд выиграл президентский грант на издание интернет-журнала для потенциальных доноров костного мозга «Кровь5». Президент Русфонда Лев Амбиндер – лауреат Государственной премии РФ.

Серьезную поддержку получили сотни многодетных и приемных семей, взрослые инвалиды, а также детдома, школы-интернаты и больницы России. Фонд организует акции помощи в дни национальных катастроф. Русфонд помог 118 семьям моряков АПЛ "Курск", 153 семьям пострадавших от взрывов в Москве и Волгодонске, 52 семьям погибших заложников "Норд-Оста", 100 семьям пострадавших в Беслане. Фонд – лауреат национальной премии "Серебряный лучник", награжден памятным знаком "Милосердие" № 1 Министерства труда и социального развития РФ за заслуги в развитии российской благотворительности. Руководитель Русфонда – Лев Амбиндер, член Совета при Президенте РФ по развитию институтов гражданского общества и правам человека, лауреат премии "Медиаменеджер России» 2014 года в номинации "За социальную ответственность медиабизнеса". Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты фонда и дальше действуете сами. Возможны переводы с кредитных карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать.