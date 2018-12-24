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24 декабря 201815:06

Неизвестный обстрелял из автомата ресторан в Брюсселе

EPA

В центре Брюсселя неизвестный мужчина обстрелял из автомата ресторан, передает РИА Новости. Полиция нашла следы трех пуль, оружие было похоже на автомат Калашникова.

Обошлось без пострадавших, мотивы, по которым мужчина открыл стрельбу, неизвестны. Полиция считает, что инцидент не связан с терроризмом.

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