Экс-наставник "МанЮнайтед" Алекс Фергюсон будет консультировать Сульшера

Легендарный шотландский футбольный специалист Алекс Фергюсон, который на протяжении 27 лет возглавлял клуб английской премьер-лиги "Манчестер Юнайтед", будет консультантом исполняющего обязанности наставника "МЮ" Оле-Гуннара Сульшера.

Фергюсон, которому уже исполнилось 76 лет, активно поддерживал кандидатуру Сульшера после увольнения Жозе Моуринью, напоминает британская The Sun. В свою очередь датчанин, который играл под руководством Фергюсона, признавался, что очень высоко ценит советы сэра Алекса.

Некоторое время назад в английской спортивной прессе прошли сообщения, что на должность спортивного директора "красных дьяволов" может быть приглашен еще один датчанин, бывший вратарь команды Петер Шмейхель. Он также выступал в "МЮ" в то время, когда у руля команды стоял Фергюсон.