В Кабуле атакован правительственный квартал. Группа боевиков напала на него 24 декабря. Сначала боевики подорвали автомобиль, а затем устроила прорыв на охраняемую территорию 16 района афганской столицы группы вооруженных людей.

Боевики с оружием прорвались на территорию министерства общественных работ и соцобеспечения, сообщает "Интерфакс".

Информации о жертвах и пострадавших пока не поступала. В район стягиваются полицейские подразделения.

23 декабря семь мирных жителей погибли при взрыве самодельной бомбы в Газни. Они погибли при взрыве самодельного взрывного устройства у дороги в то время, когда проезжали мимо в микроавтобусе.