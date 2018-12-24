Снежные заносы и множество аварий: Москву сковали предновогодние пробки

Столичным водителям в ближайшие дни стоит быть особенно осторожными: снег в Москве может усилиться, в некоторых районах не исключена метель. Ухудшение погоды может спровоцировать плохую видимость на дорогах, затяжные пробки и, как следствие, рост количества аварий.

Предновогодние пробки сковали всю столицу. Общая длина заторов уже превышает 300 километров. С самого утра перегружены центральные улицы, транспортные кольца и радиальные трассы. Москвичи и жители области едут не только на работу, но и в торговые центры за подарками. Машины двигаются с черепашьей скоростью — 5-10 километров в час. И становится их все больше и больше.

"Самый главный момент — огородить остановившийся автомобиль. Для этого есть конусы со светоотражающими элементами, чтоб авто было видно", — объясняет Алексей Филатов, сотрудник службы "Дорожный патруль" Центра организации дорожного движения правительства Москвы.

Из-за обильных осадков на дорогах образовалась снежная каша, местами гололедица. По всему городу произошло множество мелких аварий. Водители зачастую не справляются с управлением, машины скользят, разворачиваются. В таких условиях нужно быть предельно внимательными: снизить скорость движения, не совершать резких маневров и соблюдать дистанцию.

"Сейчас проводятся регламентные работы по уборке дворов, территорий объектов дорожного хозяйства. Проводятся массовые работы по вывозу снега на снегосплавные пункты. Соответственно привлекаем тяжелую технику для работы на ВДНХ, а во дворах используем малую механизацию", — рассказывает Максим Недашковский, начальник управления ЖКХ и благоустройства префектуры СВАО Москвы.

Аварийные службы города работают в усиленном режиме. Снегоуборочная техника выехала на улицы еще ночью. Также дороги обрабатывают средствами против гололедицы. Но быстро справиться с таким количеством осадков невозможно. Тем более, что синоптики прогнозируют сильные снегопады на всю предстоящую неделю. Власти города призывают москвичей по возможности оставить свой личный транспорт и воспользоваться общественным.