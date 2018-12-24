7 ДТП за 10 минут: в Апатитах таксист устроил погоню за пьяным водителем
В Мурманской области, по сообщению "ХибИнформБюро", таксист с пассажиром устроили погоню за нетрезвым водителем, врезающимся в припаркованные автомобили на своем пути.
Инцидент произошел минувшей ночью, 24 декабря, в Апатитах, когда в такси врезался легковой автомобиль, а затем попытался скрыться.
Таксист пустился в погоню, а пока он преследовал нарушителя, его пассажир связался с дежурным отделом полиции и рассказывал в режиме реального времени сотрудникам правоохранительных органов о местонахождении беглеца.
За несколько минут преследуемый водитель умудрился устроить еще шесть столкновений с другими машинами, пока, наконец, не остановился.
Подоспевшие полицейские задержали нарушителя, который признался в употреблении алкоголя, однако не смог объяснить, зачем он в таком состоянии сел за руль и устроил столько аварий.
Проверка на месте показала у ночного гонщика 0,6 промилле алкоголя, что соответствует средней степени опьянения.
Руки у задержанного оказались в крови. Полицейским 24-летний нарушитель пояснил, что это от стекол: незадолго до того, как сесть за руль, пьяный водитель зачем-то разбил кулаками окна двух стоящих автомобилей.
О пострадавших в результате ночного заезда пьяного водителя не сообщается. Мотивы его действий в настоящее время остаются неизвестными.
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