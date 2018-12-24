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24 декабря 201815:45

В Светлогорске 80-летний пенсионер сам построил дорогу

В городе Светлогорск Калининградской области 80-летний Василий Перебейнос своим руками построил дорогу. Улицу длиной в 200 метров военный пенсионер строил долгие десять лет.

"Здесь был полный ужас, было болото, дороги даже близко не было, пока дядя Вася все не взял в свои руки", — говорят соседи пенсионера.

 

В прямом эфире программы "60 минут" Василий Моисеевич рассказал, что по улице нельзя было ни пройти ни проехать. Он несколько раз обращался в администрацию города, чтобы дорогу отремонтировали, но всегда получал отказ.

"Мне все время отвечали, что денег нет и дорога здесь не запланирована. Тогда я решил построить участок улицы Мичурина, чтоб показать, что не деньги главное, а главное взяться за это дело, — рассказывает пенсионер. — Поначалу многим это казалось смешным, но моя настойчивость победила. Люди стали помогать".

Дядя Вася нашел старые аэродромные плиты, получил разрешение у властей на их использование, местные предприниматели помогли с транспортировкой. Материал для тротуаров вообще собирали по крупицам: что-то давали бизнесмены, что-то удавалось получить при проведении работ в других районах города.

"Мне помогали люди, небезразличные к своему городу, и я ни разу не получил от кого-то отказ", — говорит он.

В итоге на 200 метровом участке дороги, который сделал Перебейнос, появились ливневка, деревья, скамейки и съезды к жилым домам. Впрочем, городская администрация поначалу дорогу не обслуживала. Ливневки забивались опавшими листьями. Тогда Василий Перебейнос сам чистил свою дорогу. Сейчас ситуация меняется к лучшему: власти взяли дорогу на баланс, провели освещение, чистят улицу от снега.

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