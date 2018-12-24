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24 декабря 201815:44 Марина Булыга

На ВДНХ после реконструкции открылся мультимедийный исторический парк

Мультимедийный парк "Россия — моя история" на ВДНХ открылся после реконструкции. Гостей ждет немало сюрпризов: сразу несколько новых экспозиций, занимательные исторические квесты, обновленный видеоархив. Посетители будут совершать захватывающие путешествия, погружаясь в атмосферу разных эпох. Еще одно новшество — исторический Instagram, лайки в котором будут ставить знаменитым картинам.

"Россия — моя история" — самый масштабный выставочный проект в стране. В Москве на постоянной основе он прописался на ВДНХ. Парк вновь открывает свои двери после полугодовой реконструкции.

Создатели времени зря не теряли. Пространство выставок увеличилось почти на четверть. Залы "Рюриковичи", "Романовы" и "Начало 20 века" пополнились уникальными мультимедийными экспонатами. Создана и абсолютно новая площадка, которая рассказывает о современной истории.

Из интерактивно-мультимедийного комплекса парк превратился в настоящий аттракцион, или, как его уже окрестили в социальных сетях, в "Исторический Диснейленд". Границы времени и истории размываются. Гостей ждет невероятное приключение с полным погружением в атмосферу той или иной эпохи.

Настоящие брызги волн и раскаты грома: в таких тяжелых погодных условиях каждый может почувствовать, как наши предки шли через моря и океаны на весельных кораблях покорять новые земли, или в пургу и мороз осваивали Сибирь.

Чтобы узнать что-то новое, иногда нужно и заблудиться в пространстве и времени. Распутать клубок исторических событий предлагает "Зал тысячи секретов" с лабиринтом из кремлевских стен. Каждый кирпичик хранит тайны главной российской крепости.

Здесь даже виртуальный мир становится вполне реальным — историческая социальная сеть на стенах павильона, где поставить лайк можно, например, Екатерине II, или по видеосвязи пообщаться с императором рода Романовых.

Перенести историю со страниц учебников в пространство, где она становится ближе и понятнее каждому: реконструкция сделала эту идею ярче и масштабнее. Оценить все новинки можно уже 24 декабря — двери для посетителей открыты с 14:00.

Текст: "Вести-Москва"

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