В Росстате поменялся руководитель

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев назначил главой Федеральной службы государственной статистики (Росстат) Павла Малкова вместо покинувшего этот пост Александра Суринова.

Об этом сообщается на сайте кабинета министров. Отмечается, что 60-летний Суринов, который руководил Росстатом с декабря 2009 года, освобожден от занимаемой должности по собственному желанию.

38-летний Малков до своего нынешнего назначения трудился с 2012 года в министерстве экономического развития РФ в ранге заместителя директора департамента государственного регулирования в экономике, а в октябре 2017 года возглавил департамент государственного управления.