Биатлонистка Вирер назвала русских фанатов безумными

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер поделилась своим мнением о том, фанаты какой страны являются самыми безумными. Итальянка призналась, что фанаты из России занимают первое место в этом рейтинге.

"Мне в соцсетях пишет много фанатов, но самые безумные – русские!, — сказала Вирер, слова которой приводит Спорт24.Ru. – Что пишут? Предлагают выйти замуж, но я-то уже замужем."

Напомним, что Вирер по итогам трех этапов Кубка мира по биатлону является лидером общего зачета Кубка мира. В ее активе 381 балл. На предыдущем этапе Кубка мира в чешском Нове Место итальянка заняла четвертую строчку.