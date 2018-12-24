Цунами в Индонезии: погибших уже 373

До 373 человек выросло число погибших в результате цунами в Индонезии, пострадавшими числятся 1459 человек, передает ТАСС.



Цунами обрушилось на прибрежные районы островов Ява и Суматра в ночь с 22 на 23 декабря. Индонезийские власти заявляли, что цунами могло быть вызвано подводным оползнем, причиной которого стала вулканическая активность горы Анак-Кракатау.