Актриса Галина Тихонова ушла из жизни после тяжелой болезни в 31 год

На 32-м году ушла из жизни актриса театра и кино Галина Тихонова. Как сообщила РИА Новости сотрудница якутского Театра Олонхо Ирина Энгелис, причиной смерти актрисы стала тяжелая болезнь.

Галина Тихонова много играла в театре, а также была известна по ролям в фильмах "Мой убийца", "Белый ягель", "Заблудившиеся" и "Дорога", а также гастролировала с театром по зарубежным странам.

В 2016 году ей был присвоен почетный знак "Отличник культуры Республики Саха (Якутия), сообщает портал SakhaLife.