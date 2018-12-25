Лучшее российское шампанское: эксперты рассказали, что покупать к новогоднему столу

Роскачество, Минпромторг и Минсельхоз провели совместное исследование российских вин. Эксперты закупили более 300 торговых марок вина, 50 из них – игристые. В исследовании участвовали вина, произведенные в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае и Ростовской области, в ценовой категории от 200 до 1000 рублей.

Более 76 процентов игристых вин, попавших в исследование, получили оценку выше требований ГОСТа.

Восемь виноделен смогли подтвердить российское происхождение винограда. Это "Новый Свет", "Инкерман", "Золотая Балка", "Усадьба Перовских", "Кубань-Вино", "Абрау-Дюрсо", "Винодельня Юбилейная", "Фанагория".

Лучшим вином в категории игристых, произведенных классическим методом, стало игристое вино с защищенным географическим указанием "Кубань" выдержанное брют розовое "Премиум розовое" Абрау-Дюрсо, выпускаемое под маркой Victor Dravigny. Напиток получил высший бал среди вин, попавших в исследование. Вино обладает интенсивной игрой пузырьков, чистым и достаточно сложным ароматом с фруктовыми и ягодными нотами, структурированным, продолжительным и приятным послевкусием. Его цена составляет 765 рублей за бутылку.

Следом идут три вина торговой марки "Шато Тамань": белый брют, полусухое белое "Мускатное" и розовый брют "Селект Розе". Пятое место у "Муската оттонель" торговой марки "Фанагория".

Высокую оценку получили белое игристое вино торговой марки ZB, белый брют торговой марки "Кубань – вино", стоимость всего 199 рублей за бутылку, белый брют "Кубань. Таманский полуостров" от "Фанагории", полусухое розовое вино "Кубань" торговой марки "Юбилейная винодельня" и полусладкое розовое вино "Инкерман" одноименной торговой марки.

Эксперты отмечают, что качество российского вина за последние годы выросло, при этом достойное шампанское можно купить и дешевле 500 рублей. Хорошие вина по такой цене выпускаются по технологии вторичного брожения в больших емкостях. Вина же, изготовленные классическим методом – с вторичным брожением и выдержкой бутылке – будут стоить в диапазоне 800-1000 рублей.