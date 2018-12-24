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Ситуация на Украине 59 минут назад
МИД РФ: в ближайшие дни Украина может перейти к боевым действиям в Донбассе
В МИД России не исключают, что в ближайшее время Вооруженные силы Украины могут перейти к полномасштабным боевым действиям в Донбассе.
"Киев уже не скрывает своих агрессивных намерений. Каждый день приходят новости об усиливающейся активности украинских военных вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе, особенно на мариупольском и горловском направлениях", — говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, размещенном на сайте ведомства.
Она также отметила, что помимо угрозы проведения наземной операции Киев использует и другие способы обострения ситуации в регионе. В частности, недавно начальник главного управления связи и информационных систем генерального штаба ВСУ генерал-майор Владимир Рапко заявил, что подразделения кибернетической безопасности переходят в боевой режим работы, напомнила представитель МИД РФ.
По мнению Захаровой, это "наводит на мысль о провокации в киберпространстве". Она не исключила, что помощь в подготовке подобной операции Украине оказывают представители центра передового опыта НАТО в области компьютерной безопасности и военнослужащие 77-й бригады психологических операций ВС Великобритании.
"Все это укладывается в линию нынешнего политического руководства Украины, направленную на искусственную эскалацию напряженности в отношениях с Россией", — констатировала представитель российского внешнеполитического ведомства.
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