МИД РФ: в ближайшие дни Украина может перейти к боевым действиям в Донбассе

В МИД России не исключают, что в ближайшее время Вооруженные силы Украины могут перейти к полномасштабным боевым действиям в Донбассе.

"Киев уже не скрывает своих агрессивных намерений. Каждый день приходят новости об усиливающейся активности украинских военных вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе, особенно на мариупольском и горловском направлениях", — говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, размещенном на сайте ведомства.

Она также отметила, что помимо угрозы проведения наземной операции Киев использует и другие способы обострения ситуации в регионе. В частности, недавно начальник главного управления связи и информационных систем генерального штаба ВСУ генерал-майор Владимир Рапко заявил, что подразделения кибернетической безопасности переходят в боевой режим работы, напомнила представитель МИД РФ.

По мнению Захаровой, это "наводит на мысль о провокации в киберпространстве". Она не исключила, что помощь в подготовке подобной операции Украине оказывают представители центра передового опыта НАТО в области компьютерной безопасности и военнослужащие 77-й бригады психологических операций ВС Великобритании.

"Все это укладывается в линию нынешнего политического руководства Украины, направленную на искусственную эскалацию напряженности в отношениях с Россией", — констатировала представитель российского внешнеполитического ведомства.