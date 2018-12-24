Новости Общество

Все видео этой рубрики
24 декабря 201818:00 Дарья Козлова

Добро пожаловать в 1933 год: в Британии ищут врагов народа и русскую пропаганду

В Британии продолжают искать русскую пропаганду. На этот раз в стиле 1930-х годов нацистской Германии. Газета Times опубликовала личные данные журналистов бюро агентства Sputnik в Эдинбурге. В списке восемь сотрудников, которые, как утверждается, ведут информационную войну против Соединенного Королевства и, ни много ни мало, угрожают нацбезопасности страны. Их имена и фото оказались в открытом доступе с призывом отобрать все активы. Чего же в Британии хотят этим добиться?

В Великобритании внимательно следят за достоверностью и объективностью информации в СМИ. Регулятор Ofcom публикует списки нарушений и накладывает штрафы. К публикациям Times претензий нет. Они, по мнению британских властей, не предвзяты и объективны.

"Член парламента Шотландии заявляет, что Эдинбургская радиостанция Sputnik является марионеткой Кремля… Он призывает конфисковать активы русских, которые работают в Эдинбурге и участвуют в информационных войнах", — пишет Times.

В этой же статье напечатаны фотографии, имена и должности сотрудников агентства в Эдинбурге. Сопровождается публикация комментариями: марионетки Кремля, участвуют в информационной пропаганде.

"Это уже вмешательство в личную жизнь журналиста, создание угрозы их жизни. Это зашкаливает по своему цинизму. Ведь на самом деле никаких претензий с точки зрения британского законодательства не предъявлено", — говорит спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В начале практически каждого второго предложения приписка – "возникает подозрение", "растет подозрение", "есть предположение". В рамках одной статьи – практически мгновенный переход от журналистов Sputnik к хакерам, взлому WADA и сервера британского Института госуправления. Точка зрения второй стороны в статье не представлена.

"Люди живут в окружении людей, которые читают крупнейшее средство массовой информации, где черным по белому написано – враги народа. Расценивать это надо как отражение государственной политики, как давление на наших журналистов и хорошего в этом ничего нет", — констатирует директор по коммуникациям и связям с общественностью МИА "Россия сегодня" и Sputnik Петр Лидов.

Но удивляет в этом случае даже не сама публикация, а то, что формально никаких законов британская газета не нарушила. Все выверено до запятой, фотографии есть — контактных данных нет, подозрение есть – нет доказательств. Как итог – скандал есть, а вот иска в суд, скорее всего, не получится.

"Тут нарушения закона с их стороны нет, но это откровенный спусковой крючок для травли для нападений. Это фактически призыв к этому. В этом и есть лицемерие их позиции. А что мы такого сделали? Я как раз и написала сегодня: "Поздравляю вас, наши британские друзья, с наступающим Новым 1993 годом", — обращается к заморским коллегам главный редактор информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян.

В 1933 году Адольф Гитлер пришел к власти в Германии. И в том же году установил контроль над политическими мероприятиями и прессой, началась кампания по поиску врагов. Есть и пример современный – украинский сайт "Миротворец", где публикуют списки неугодных Киеву журналистов. Правда, "Миротворец" на Западе осудили. А вот высказаться против публикации Times на Западе решаются единицы.

"Возникает возможность обратиться за взысканием причиненного морального ущерба. Потому что после таких публикаций найти работу в другом учреждении буде крайне сложно, — поясняет главный редактор и издатель газеты "Афинский курьер" Теодорос Игнатиадис. – Ну, и наконец, это просто проявление бессилия. Значит, RT уверенно забирает хороший кусок от общего пирога в плане аудитории, и это кому-то мешает".

Мешает британским властям и агентство Sputnik, и телеканал RT. В отношении последнего сейчас проводит расследование медиарегулятор Ofcom. Заявляют, что канал нарушил правила вещания. Кстати, претензии к RT, как и само расследование, оплачивают британские налогоплательщики: ведь значительная часть жалоб на канал идет из Института госуправления, — организации, созданной на деньги британцев, чтобы противостоять политике России. Все ради свободы слова и печати!

Сейчас

17:13

Уходящий в отставку глава Пентагона подписал указ о выводе войск из Сирии

16:14

Цунами в Индонезии: погибших уже 373

15:48

В Росстате поменялся руководитель

15:05

В Кабуле атакован правительственный квартал

14:43

Неизвестный обстрелял из автомата ресторан в Брюсселе

13:03

Космонавт Прокопьев: дырка в "Союзе" была сделана изнутри

12:27

Матвиенко сообщила, когда президент выступит с Посланием Федеральному собранию

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Добро пожаловать в 1933 год: в Британии ищут врагов народа и русскую пропаганду

Добро пожаловать в 1933 год: в Британии ищут врагов народа и русскую пропаганду

16 минут назад
Уходящий в отставку глава Пентагона подписал указ о выводе войск из Сирии

Уходящий в отставку глава Пентагона подписал указ о выводе войск из Сирии

52 минуты назад
Цунами в Индонезии: погибших уже 373

Цунами в Индонезии: погибших уже 373

1 час назад
Упавший в глуши огромный метеорит перекрыл реку у Бурейской ГЭС

Упавший в глуши огромный метеорит перекрыл реку у Бурейской ГЭС

3 часа назад
31 декабря "Россия" развернет вещание для всех часовых поясов страны

31 декабря "Россия" развернет вещание для всех часовых поясов страны

23.12.2018 14:00
Андрея Мерзликина вытащили из рухнувшего в ледяную реку авто и отправили в монастырь

Андрея Мерзликина вытащили из рухнувшего в ледяную реку авто и отправили в монастырь

2 часа назад
Снежные заносы и множество аварий: Москву сковали предновогодние пробки

Снежные заносы и множество аварий: Москву сковали предновогодние пробки

3 часа назад
Колонка Андрея Медведева: чиновники обманули детей-инвалидов

Колонка Андрея Медведева: чиновники обманули детей-инвалидов

8 часов назад
Нужна помощь: Геру Прохорова спасет внутривенное питание

Нужна помощь: Геру Прохорова спасет внутривенное питание

2 часа назад
В Росстате поменялся руководитель

В Росстате поменялся руководитель

1 час назад
В Светлогорске 80-летний пенсионер сам построил дорогу

В Светлогорске 80-летний пенсионер сам построил дорогу

2 часа назад
Анита Цой 18 лет выращивала на спине личинку мухи

Анита Цой 18 лет выращивала на спине личинку мухи

9 часов назад
"Я запаниковал и много раз ударил ее пистолетом": задержан налетчик, избивший продавщицу

"Я запаниковал и много раз ударил ее пистолетом": задержан налетчик, избивший продавщицу

8 часов назад
Помогите Елисею услышать мир

Помогите Елисею услышать мир

1 час назад
Дом музыки приглашает на IX Рождественский фестиваль

Дом музыки приглашает на IX Рождественский фестиваль

8 часов назад
Обновление iOS лишило связи владельцев некоторых iPhone

Обновление iOS лишило связи владельцев некоторых iPhone

18 минут назад
Шойгу назвал российскую армию самой современной в мире

Шойгу назвал российскую армию самой современной в мире

36 минут назад
Кремлевскую елку на Соборной площади украсили игрушками в стиле ретро

Кремлевскую елку на Соборной площади украсили игрушками в стиле ретро

48 минут назад
Актриса Галина Тихонова ушла из жизни после тяжелой болезни в 31 год

Актриса Галина Тихонова ушла из жизни после тяжелой болезни в 31 год

1 час назад
Арестован бизнесмен, продававший жилье на несуществующих этажах хрущевок

Арестован бизнесмен, продававший жилье на несуществующих этажах хрущевок

2 часа назад
Эмбрионы акул перемещаются между матками матери и поедают конкурентов

Эмбрионы акул перемещаются между матками матери и поедают конкурентов

2 часа назад
В Екатеринбурге составили гигантскую елку из 213 автомобилей (видео)

В Екатеринбурге составили гигантскую елку из 213 автомобилей (видео)

2 часа назад
В Кабуле атакован правительственный квартал

В Кабуле атакован правительственный квартал

2 часа назад
Выходим на питерский лед

Выходим на питерский лед

3 часа назад
Неизвестный обстрелял из автомата ресторан в Брюсселе

Неизвестный обстрелял из автомата ресторан в Брюсселе

3 часа назад
Ген сурка: ученые изучают тех, кто забрался слишком высоко

Ген сурка: ученые изучают тех, кто забрался слишком высоко

3 часа назад
Samsung начала обновлять флагманские смартфоны до Android 9

Samsung начала обновлять флагманские смартфоны до Android 9

3 часа назад
На улице в Москве насмерть замерз известный математик и почетный член ФИДЕ

На улице в Москве насмерть замерз известный математик и почетный член ФИДЕ

4 часа назад
Дошло до стрельбы: в Калининграде пьяные сослуживцы напали на росгвардейцев

Дошло до стрельбы: в Калининграде пьяные сослуживцы напали на росгвардейцев

4 часа назад
Московские новостройки рекордно подорожали из-за покупателей

Московские новостройки рекордно подорожали из-за покупателей

4 часа назад
Космонавт Прокопьев: дырка в "Союзе" была сделана изнутри

Космонавт Прокопьев: дырка в "Союзе" была сделана изнутри

4 часа назад
АвтоВести узнали, когда новый Ford Explorer приедет в Россию

АвтоВести узнали, когда новый Ford Explorer приедет в Россию

4 часа назад
Сын Каддафи попросил поддержки у Путина

Сын Каддафи попросил поддержки у Путина

5 часов назад
Власти: банки пока не готовы полностью финансировать строительство жилья

Власти: банки пока не готовы полностью финансировать строительство жилья

5 часов назад
"Тайных смыслов нет": Матвиенко сообщила, когда президент выступит с Посланием Федеральному собранию

"Тайных смыслов нет": Матвиенко сообщила, когда президент выступит с Посланием Федеральному собранию

5 часов назад
Госдеп США предупреждает о возможных "рождественских" терактах в Барселоне

Госдеп США предупреждает о возможных "рождественских" терактах в Барселоне

5 часов назад
Что такое "Интернет вещей" и как он изменит нашу жизнь

Что такое "Интернет вещей" и как он изменит нашу жизнь

5 часов назад
Во время фотосессии позади молодоженов об арку разбился автомобиль. Видео

Во время фотосессии позади молодоженов об арку разбился автомобиль. Видео

5 часов назад
Новая модель Lada появится раньше, чем ожидалось

Новая модель Lada появится раньше, чем ожидалось

6 часов назад
"Рабыня Изаура" исполнила давнюю мечту и приехала в Москву

"Рабыня Изаура" исполнила давнюю мечту и приехала в Москву

6 часов назад
"Альпари" - 20 лет на вершине интернет-трейдинга

"Альпари" - 20 лет на вершине интернет-трейдинга

6 часов назад
Роскомнадзор: мы не будем тратить 20 миллиардов на борьбу с Telegram

Роскомнадзор: мы не будем тратить 20 миллиардов на борьбу с Telegram

6 часов назад
Звон стекла и крики людей: в Волгограде хулиган разгромил витрины в кулинарном магазине

Звон стекла и крики людей: в Волгограде хулиган разгромил витрины в кулинарном магазине

6 часов назад
Свердловский пенсионер поселился в гараже из-за жадных родственников

Свердловский пенсионер поселился в гараже из-за жадных родственников

6 часов назад
Пересдача экзамена при обмене прав: ответ ГИБДД

Пересдача экзамена при обмене прав: ответ ГИБДД

6 часов назад
Исследователи раскрыли связь импотенции и диабета

Исследователи раскрыли связь импотенции и диабета

6 часов назад
У игры про Гарри Поттера появился новый трейлер

У игры про Гарри Поттера появился новый трейлер

7 часов назад
В аэропорту Бодайбо Ан-24 задел крылом фонарь

В аэропорту Бодайбо Ан-24 задел крылом фонарь

7 часов назад
Почему мультфильм "Унесенные призраками" - шедевр анимации, который стоит смотреть всем

Почему мультфильм "Унесенные призраками" - шедевр анимации, который стоит смотреть всем

7 часов назад
СК: опознаны все погибшие в шахте под Соликамском

СК: опознаны все погибшие в шахте под Соликамском

7 часов назад