Добро пожаловать в 1933 год: в Британии ищут врагов народа и русскую пропаганду
В Британии продолжают искать русскую пропаганду. На этот раз в стиле 1930-х годов нацистской Германии. Газета Times опубликовала личные данные журналистов бюро агентства Sputnik в Эдинбурге. В списке восемь сотрудников, которые, как утверждается, ведут информационную войну против Соединенного Королевства и, ни много ни мало, угрожают нацбезопасности страны. Их имена и фото оказались в открытом доступе с призывом отобрать все активы. Чего же в Британии хотят этим добиться?
В Великобритании внимательно следят за достоверностью и объективностью информации в СМИ. Регулятор Ofcom публикует списки нарушений и накладывает штрафы. К публикациям Times претензий нет. Они, по мнению британских властей, не предвзяты и объективны.
"Член парламента Шотландии заявляет, что Эдинбургская радиостанция Sputnik является марионеткой Кремля… Он призывает конфисковать активы русских, которые работают в Эдинбурге и участвуют в информационных войнах", — пишет Times.
В этой же статье напечатаны фотографии, имена и должности сотрудников агентства в Эдинбурге. Сопровождается публикация комментариями: марионетки Кремля, участвуют в информационной пропаганде.
"Это уже вмешательство в личную жизнь журналиста, создание угрозы их жизни. Это зашкаливает по своему цинизму. Ведь на самом деле никаких претензий с точки зрения британского законодательства не предъявлено", — говорит спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
В начале практически каждого второго предложения приписка – "возникает подозрение", "растет подозрение", "есть предположение". В рамках одной статьи – практически мгновенный переход от журналистов Sputnik к хакерам, взлому WADA и сервера британского Института госуправления. Точка зрения второй стороны в статье не представлена.
"Люди живут в окружении людей, которые читают крупнейшее средство массовой информации, где черным по белому написано – враги народа. Расценивать это надо как отражение государственной политики, как давление на наших журналистов и хорошего в этом ничего нет", — констатирует директор по коммуникациям и связям с общественностью МИА "Россия сегодня" и Sputnik Петр Лидов.
Но удивляет в этом случае даже не сама публикация, а то, что формально никаких законов британская газета не нарушила. Все выверено до запятой, фотографии есть — контактных данных нет, подозрение есть – нет доказательств. Как итог – скандал есть, а вот иска в суд, скорее всего, не получится.
"Тут нарушения закона с их стороны нет, но это откровенный спусковой крючок для травли для нападений. Это фактически призыв к этому. В этом и есть лицемерие их позиции. А что мы такого сделали? Я как раз и написала сегодня: "Поздравляю вас, наши британские друзья, с наступающим Новым 1993 годом", — обращается к заморским коллегам главный редактор информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян.
В 1933 году Адольф Гитлер пришел к власти в Германии. И в том же году установил контроль над политическими мероприятиями и прессой, началась кампания по поиску врагов. Есть и пример современный – украинский сайт "Миротворец", где публикуют списки неугодных Киеву журналистов. Правда, "Миротворец" на Западе осудили. А вот высказаться против публикации Times на Западе решаются единицы.
"Возникает возможность обратиться за взысканием причиненного морального ущерба. Потому что после таких публикаций найти работу в другом учреждении буде крайне сложно, — поясняет главный редактор и издатель газеты "Афинский курьер" Теодорос Игнатиадис. – Ну, и наконец, это просто проявление бессилия. Значит, RT уверенно забирает хороший кусок от общего пирога в плане аудитории, и это кому-то мешает".
Мешает британским властям и агентство Sputnik, и телеканал RT. В отношении последнего сейчас проводит расследование медиарегулятор Ofcom. Заявляют, что канал нарушил правила вещания. Кстати, претензии к RT, как и само расследование, оплачивают британские налогоплательщики: ведь значительная часть жалоб на канал идет из Института госуправления, — организации, созданной на деньги британцев, чтобы противостоять политике России. Все ради свободы слова и печати!
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