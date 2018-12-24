В Самаре автобус сбил трех дорожных рабочих. Видео

В Самаре автобус марки ПАЗ сбил трех дорожных рабочих, убирающих снег.

Инцидент произошел сегодня утром, 24 декабря, когда водитель автобуса не успел вовремя затормозить на скользкой дороге, которую чистили от снега рабочие.

Автобус сбил трех человек, а затем врезался в самосвал. В результате происшествия был госпитализирован один мужчина. О тяжести полученных им травм не сообщается. Остальные отделались ушибами и царапинами.

Проверка показала, что водитель автобуса на момент совершения аварии был трезв.