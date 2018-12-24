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24 декабря 201818:21

СКР завершил дело о похищении Авраама Руссо

Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета России завершило расследование уголовного дела в отношении Заура Марданова и Владимира Гусакова, обвиняемых в похищении эстрадного певца Абрахама Ипджяна, известного под псевдонимом Авраам Руссо.

Сотрудники СКР установили, что фигуранты дела действовали вместе с бизнесменом Тельманом Измаиловым. По версии следствия, в январе 2004 года Руссо был обманом заманен в московский ресторан "Прага", где в своем кабинете Измаилов избил музыканта, требуя от него отменить все концерты и впредь вести гастрольную деятельность в договоре с ним.

После этого Марданов (племянник Измаилова) и Гусаков (водитель предпринимателя) насильно вывезли Руссо в загородный дом Измаилова в Подмосковье, где продержали трое суток – до тех пор, пора исполнитель не согласился выполнить все условия бизнесмена.

 

Отмечается, что уголовное дело направлено в Генпрокуратуру России для утверждения обвинительного заключения. Если вина Марданова и Гусакова будет доказана, им грозит лишение свободы от 5 до 12 лет

В отношении Измаилова продолжается международный розыск.

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