Астрономы: сопку под Хабаровском уничтожил оползень, метеорит бы заметили

Сопка в Хабаровском крае обрушилась из-за оползня, а не из-за метеорита, считает директор Института астрономии РАН Борис Шустов.

Космическое тело, которое способно вызвать такой перенос массы, обязательно заметили ли бы наземные системы слежения – хотя бы в тот момент, когда оно входило в атмосферу, однако никаких упоминаний о нем в записях соответствующих мировых служб нет, сообщил эксперт РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае обрушилась часть сопки и частично перекрыла русло реки Бурея. Местные жители решили, что это вызвано падением метеорита.