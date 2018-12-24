Нурмагомедов предложил UFC перенести свое дело в Россию

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиб Нурмагомедов выступил с предложением в адрес президента организации Дэйна Уайта перенести его дело о драке после боя с Конором Макгрегором в Россию.

"Перенесите суд надо мной в Россию", — написал в своем личном Twitter российский боец смешанного стиля.

С таким предложением Нурмагомедов выступил после того, как стало известно о том, что в связи с положительным допинг-тестом американского бойца Джона Джонса перенесли турнира UFC 232. Россиянин также высказался на этот счет, заявив, что в этой ситуации "слишком много политики".