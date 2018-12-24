Глава Центра планетарной защиты - о возможности падения метеорита у Бурейской ГЭС

В Хабаровском крае выясняют, из-за чего обломками сопки завалило русло реки Бурея, на которой стоит знаменитая Бурейская ГЭС. Экспедиция должна выяснить: это был обычный оползень, или действительно там мог упасть метеорит, который и вызвал обрушение горной породы?

Ранее соответствующие сообщения и видео, снятое охотниками в отдаленной местности у поселка Чекунда, опубликовали местные СМИ.

Местные жители также писали в комментариях под видео, что наблюдали падение с неба некоего светящегося объекта.

Однако директор Института астрономии РАН Борис Шустов ранее сказал, что космическое тело, которое было бы способно вызвать такой перенос массы, обязательно заметили ли бы наземные системы слежения, но никаких упоминаний о нем в записях соответствующих мировых служб нет.

К месту ЧП отправилась экспедиция, которая выяснит, что произошло на самом деле. Мог ли это все-таки быть метеорит, в эфире телеканала "Россия 24" ведущие спросили гендиректора Центра планетарной защиты России Анатолия Зайцева.

Он тоже сомневается, что это было вызвано падением "пришельца" с неба, поскольку такие разрушения могло бы вызвать космическое тело, сравнимое с Челябинским метеоритом.

И если бы такого размера метеорит падал, то было бы много зрителей и видеокадров, чего в данном случае нет, отмечает эксперт.

Кроме того, говорит Зайцев, не было сейсмической волны.

Он выразил надежду, что геологи разберутся. "Но это событие напомнило, что нам угрожает и космос", — отметил эксперт.

В прессе периодически появляется информация, что к Земле летит очередной "астероид-убийца", однако пока они пролетают мимо.

Зайцев говорит, что они нам действительно угрожают, и катастрофы можно ждать в любой момент. По его словам, каждые два дня относительно недалеко от Земли пролетают космические тела, которые могут упасть на нашу планету.

"Угроза реальная, и мы должны организовывать защиту". – говорит глава Центра планетарной защиты России.

На вопрос, что можно предпринять, если вдруг станет известно, что большой метеорит точно летит к Земле, Зайцев отвечает, что пока не созданы специальные средства защиты, но может быть можно будет успеть эвакуировать население из мест предполагаемого падения космического тела.

При этом такую информацию надо иметь хотя бы за несколько часов. Однако, считает эксперт, надо организовывать активную защиту – в частности, иметь на подобные случаи соответствующие космические аппараты-перехватчики или более эффективно ядерное устройство.

Директор Центра планетарной защиты России говорит, что эти технологии у нас есть.