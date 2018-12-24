Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара снизился на 1,8 копейки. Средневзвешенный курс рубля к американской валюте составил на 19 часов 24 декабря 68 рублей и 39,39 копейки. Последняя сделка дня по доллару на Московской бирже была зафиксирована на отметке 68 рублей 32,5 копейки.

Объем торгов составил 138 миллиардов 827 миллионов 856 тысяч рублей. Было зарегистрировано 22 тысячи 441 сделка. При этом курс доллара колебался от 68 рублей 17 корейки до 68 рублей 73,75 копейки.

Курс евро снизился на 17,58 копейки. Средневзвешенный курс составил 77 рублей 95,93 копейки. Торговый день завершился на отметке 77 рублей 97,5копейки за одну единицу европейской валюты. Курс колебался в ходе торгов между 77 рублями 71,5 копейки и 78 рублями 48 копейками. Евро наторговали на 26 миллиардов 526 миллионов 206 тысяч рублей в ходе 5931 сделки.

Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23 часов 50 минут по Москве. Но данные торгов после 19 часов становятся известны только утром следующего дня. 2019 год готовит рублю новые испытания, а пока рубль укрепляется.