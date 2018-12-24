Попавшийся на взятке экс-глава Удмуртии предстанет перед судом в конце декабря

Начало судебного процесса над бывшим руководителем Удмуртии Александром Соловьевым, обвиняемым во взяточничестве, назначено на 28 декабря. Предварительное слушание пройдет в закрытом режиме, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе управления судебного департамента при Верховном суде республики.

По данным следствия, в 2014-2016 годах получил от представителей компаний, строивших мосты у города Камбарки, взятку в размере 139 миллионов рублей. Кроме того, он потребовал от бизнесменов доли участия в коммерческой организации, стоимостью 2,7 миллиона рублей.

В свою очередь чиновник обеспечил внеочередную оплату работ из бюджета, выделил лицензии для изучения недр и добычу песка, а также оказывал взяткодателям общее покровительство.

После задержания он полностью признал свою вину и активно сотрудничал со следствием.