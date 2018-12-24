Москва стоит в 10-балльных пробках

По данным сервиса "Яндекс.Пробки", к 18:30 24 декабря уровень загруженности дорог в Москве оценивался в 10 баллов из 10 возможных.

Отмечается, что автомобильные заторы наблюдаются на всех центральных улицах, на МКАД и магистралях, ведущих из Москвы. Движение затруднено из-за снегопада, который идет в столичном регионе.

Ожидается, что к 23.00 мск уровень пробок снизится.

По данным Центра организации дорожного движения основной пик предновогодней загруженности мегаполиса приходится на период с 24 по 28 декабря. На спад количество автомашин пойдет с вечера 30 декабря.