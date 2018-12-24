"Барыс" перестрелял "Адмирал" в матче КХЛ

В Астане матчем "Барыс" – "Адмирал" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Клуб из Казахстана одержал победу с минимальным счетом – 4:3.

Хозяева достаточно быстро повели в счете и уже к 9-й минуте имели преимущество в две шайбы – забили Роман Старченко и Дастин Бойд. Однако хоккеисты с Дальнего Востока еще до перерыва смогли ответить сразу тремя голами в исполнении Егора Яковлева, Дениса Вихарева и Карела Кубата.

Впрочем, уйти в роли победителей первого периода гостям не удалось – спустя 23 секунды после третьего гола дальневосточников нападающий "Барыса" Андре Петерссон выровнял положение команд.

Решающая шайба была забита уже в третьем периоде, за 12 минут до финальной сирены. Ее автором стал хоккеист хозяев Мэттью Фрэттин, который и принес победу "Барысу". Клуб из Астаны благодаря победе набрал 56 очков и занимает 5 место в Восточной конференции. "Адмирал" же с 22 баллами продолжает замыкать таблицу Востока.