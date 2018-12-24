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24 декабря 201820:38 Сергей Мингажев

Кипящее море вокруг Кракатау: Индонезия шокирована разрушительным цунами

В Индонезии, в списке погибших в результате цунами, опустошившего острова Ява и Суматра, уже 334 человека. А вулкан Кракатау, отколовшийся кусок которого и спровоцировал катаклизм, продолжает извергаться. И потому все актуальнее вопрос о разработке новой системы предупреждения о цунами. Оказалось, что старая система из сети буев, не действует с 2012 года.

Детский плач из-под груды обломков, 5-летний мальчик провел в западне 12 часов. Он был внутри автомобиля, сметенного волной. Это и спасло ему жизнь. Поисковая операция в зоне бедствия продолжается. У большинства из тех, кто был рядом с водой, шансов спастись практически не было. Погибших не успевают сразу отвезти в морг, тела складывают прямо среди руин на промокшей земле. Приход волны был настолько внезапен, что люди даже не поняли, что произошло.

Из членов музыкальной группы Seventeen, выступавшей на сцене, в живых остался только солист.

"Мы потеряли Бани и Оти, — утирает слезы солист группы Seventeen Рифиан Фаджарся. – Еще трое пропали без вести. Пожалуйста, помолитесь за то, чтобы мою жену Диван нашли".

Это официальные данные индонезийского правительства: в результате цунами частично или полностью разрушены свыше 500 жилых домов, десяток отелей, почти все

Вопрос, которым задаются сейчас многие: почему не сработала система оповещения о цунами?

Обычно цунами следуют за подземными толчками. Так было в сентябре на другом индонезийском острове Сулавеси, когда после землетрясения приливная волна унесла жизни двух тысяч человек. В этот раз не было никаких явных признаков надвигающейся катастрофы.

Клубы дыма над вулканом Кракатау посреди Зондского пролива и кипящее море вокруг — кадры сняты как раз незадолго до трагедии. Специалисты считают, что причиной этого цунами стал мощный подводный оползень, спровоцированный извержением. Он и поднял смертоносную волну.

24 декабря в зону бедствия прибыл президент страны Джоко Видодо. Число погибших и пропавших постоянно растет. До многих пострадавших от цунами районов спасатели добрались только сутки спустя. Раненых принимают в больницах по обе стороны Зондского пролива, который находится между Явой и Суматрой. Оставшихся без крова людей размещают в центрах эвакуации. Теперь даже те жители, чьи дома уцелели, боятся возвращаться назад, пока из раскаленного жерла вулкана Кракатау продолжают вырываться столбы дыма и огня.

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