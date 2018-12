"Ты постучал не в ту дверь": Эрдоган и Нетаньяху обменялись колкостями

Государственный террор, геноцид, антисемитизм и даже троллинг: лидеры Турции и Израиля обмениваются громкими обвинениями в интернете и СМИ. Политическую дискуссию с переходом на личности подстегнул президент США. Поговорив по телефону с Эрдоганом, Трамп объявил, что после ухода американского контингента из Сирии рассчитывает на турецкую армию в регионе. И обидел ключевого союзника — израильского премьера Нетаньяху.

Историю того, как поссорились Реджеп Ахмедович и Бенджамин Бенционович — можно было бы считать обычным выпадом в адрес друг друга, если бы на кону не стояла стабильность во всем ближневосточном регионе.

"Я только что подвергся ежедневному троллингу антисемитского диктатора Эрдогана. Он одержим Израилем. Он знает, что такое нравственная армия, и знает, что такое настоящая демократия, в отличие от армии, которая убивает женщин и детей в курдских деревнях. К сожалению, государство изо дня в день превращается в диктатуру", — начал наступление на турецкие позиции премьер-министр и министр обороны Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Нетаньяху, ты постучал не в ту дверь. Эрдоган — это голос угнетенных людей, а вы — голос угнетателей. Вы проводите государственный терроризм. Ваши солдаты и ваша полиция хватают женщин, детей, пинают и таскают их. Вы жестоки и возглавляете государственный террор", — сделал ответный выпад президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Эрдоган обвиняет Нетаньяху в атаках на палестинцев, сравнивая методы израильской ЦАХАЛ в Палестине с нацистскими. Нетаньяху Эрдогана — в притеснениях курдов, особенно отмечая операцию в пограничном с Сирией регионе. Договорились до того, что обвинили друг друга в геноциде. И перешли от публичных выступлений к эпистолярным.

"Эрдоган нападал на меня каждые два часа, а теперь каждые шесть часов", — заявил в своем Twitter Биньямин Нетаньяху.

I was just exposed to the daily trolling of the anti-Semitic dictator Erdogan.

Пока это лишь словесные баталии. Но с такой регулярностью, что Турция и Израиль порой оказываются шаге, а точнее, в слове, от реальной войны. После таких же майских выпадов пришлось понизить уровень дипотношений. В отсутствие послов министерства иностранных дел передают ноты тоже по Сети.

"Оккупант, который пинает людей, лежащих на земле, легко обижается: @netanyahu — хладнокровный убийца современности, ответственный за убийства тысяч невинных палестинцев, бомбящий детей на пляжах. Турция никогда не перестанет разоблачать правду", — обличает в своем твите премьер-министр Мевлют Чавушоглу.

The occupier which kicks people lying on the ground is easily offended: @netanyahu is a cold-blooded killer of modern times, responsible for massacres of thousands of innocent Palestinians, bombing children on beaches. Turkey will never stop exposing the truth. pic.twitter.com/gr5NcDwO8S