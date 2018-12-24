В Чили здание тайной полиции Пиночета получило статус памятника

В Чили здание, в котором в годы диктатуры Аугусто Пиночета базировалась одна из бригад тайной полиции, объявлено национальным памятником.

С подобной просьбой выступили родственники жертв преступлений в "Колонии Дигнидад", где также содержались и подвергались пытками задержанные противники власти. По мнению людей, здание будет служить напоминанием об ужасных нарушениях прав человек, допущенных в годы правления военного режима, сообщает ТАСС.

"Колония Дигнидад" была создана в 1961 году бывшим нацистским офицером Паулем Шефером. В годы диктатуры Пиночета она превратилась в концлагерь и центр пыток. Всего с 1973 по 1990 годы в Чили по политическим мотивам были убиты или пропали без вести более 3 тысяч человек, еще более 37 тысяч подверглись пыткам.