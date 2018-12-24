Десятки людей убиты в Кабуле при нападении на правительственный квартал

Не менее 27 человек были убиты в результате атаки террористов в ходе вооруженной атаки на правительственный комплекс в афганской столице.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал телеканал "Аль-Джазира". Он ссылается на МВД Афганистана, которое сообщило, что большинство убитых составляют гражданские лица.