Трамп назвал себя "бедняжкой", которая ждет консенсуса со стороны демократов

Президент США Дональд Трамп в канун католического Рождества с иронией заявил об одиночестве и раскритиковал демократов из-за их нежелания выделять финансирование проекту стены на границы с Мексикой.

Об этом глава американской администрации написал на своей странице в Twitter, назвав себя "бедняжкой", которая сидит в Белом и ждет когда, представители Демократической партии США вернутся и пойдут на сделку по строительству стены на южной границе.

I am all alone (poor me) in the White House waiting for the Democrats to come back and make a deal on desperately needed Border Security. At some point the Democrats not wanting to make a deal will cost our Country more money than the Border Wall we are all talking about. Crazy!