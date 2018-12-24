В РАО считают информацию о сделке Федотова со следствием намеренным вбросом

Распространенные в СМИ сообщения о том, что обвиняемый в мошенничестве экс-глава Российского авторского общества Сергей Федотов якобы пошел на сделку со следствием, являются информационным вбросом — так ситуацию прокомментировал председатель правления РАО Максим Дмитриев.

"Все то, что мы на сегодня наблюдаем в информационном поле, не более чем очередная профанация с обвиняемой стороны", — заявил он ТАСС, добавив, что таким образом защита обвиняемого пытается манипулировать общественным сознанием и смещать вектор внимания с самого Федотова.

Председатель правления РАО также подчеркнул, что организация продолжает работать в штатном режиме и "будет всячески содействовать следствию".

Бывший глава Российского авторского общества Сергей Федотов подозревается в мошенничестве более чем на 730 миллионов рублей. Кроме него в рамках этого дела также арестованы Вера Федотова (мать Сергея Федотова), начальник управления обслуживания правообладателей РАО Светлана Темешова и Анжела Агейкина.

Сегодня некоторые СМИ сообщили, что Сергей Федотов начал активно сотрудничать со следствием. Однако позднее в пресс-службе ГУ МВД по Москве опровергли эту информацию.