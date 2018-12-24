Новости Общество

Все видео этой рубрики
24 декабря 201823:37 (обновлено в 00:01)

Алеся Семеренко завоевала титул "Мисс Москва - 2018"

instagram.com/alesiasemerenko

Пресс-служба конкурса красоты "Мисс Москва" сообщила, что титул в 2018 году завоевала 24-летняя Алеся Семеренко — жительница Центрального округа столицы, приехавшая в Москву из Краснодарского края.

Имя победительницы стало известно 24 декабря на торжественной церемонии, которая состоялась в концертном зале Vegas City Hall, передает РИА Новости.

В этом году за звание самой красивой, умной и талантливой москвички боролись 49 девушек.

В этом году организаторы увеличили возрастную планку с 26 до 32 лет.

Сейчас

23:57

Под Ростовом-на-Дону произошло массовое ДТП

23:37

Алеся Семеренко завоевала титул "Мисс Москва - 2018"

23:17

В московских аэропортах отменено или задержано более 80 рейсов

21:10

Десятки людей убиты в Кабуле при нападении на правительственный квартал

17:13

Уходящий в отставку глава Пентагона подписал указ о выводе войск из Сирии

16:14

Цунами в Индонезии: погибших уже 373

15:48

В Росстате поменялся руководитель

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Бывшая жена Кержакова забрала сына к себе

Бывшая жена Кержакова забрала сына к себе

22 минуты назад
Пожар на шахте в Соликамске мог произойти из-за грубых нарушений правил безопасности

Пожар на шахте в Соликамске мог произойти из-за грубых нарушений правил безопасности

2 часа назад
"Ты постучал не в ту дверь": Эрдоган и Нетаньяху обменялись колкостями

"Ты постучал не в ту дверь": Эрдоган и Нетаньяху обменялись колкостями

3 часа назад
Кипящее море вокруг Кракатау: Индонезия шокирована разрушительным цунами

Кипящее море вокруг Кракатау: Индонезия шокирована разрушительным цунами

3 часа назад
Добро пожаловать в 1933 год: в Британии ищут врагов народа и русскую пропаганду

Добро пожаловать в 1933 год: в Британии ищут врагов народа и русскую пропаганду

6 часов назад
31 декабря "Россия" развернет вещание для всех часовых поясов страны

31 декабря "Россия" развернет вещание для всех часовых поясов страны

23.12.2018 14:00
Бывшая жена Джигарханяна решила рожать от Шаляпина

Бывшая жена Джигарханяна решила рожать от Шаляпина

6 часов назад
Профессии с самым высоким уровнем самоубийств

Профессии с самым высоким уровнем самоубийств

7 часов назад
Нужна помощь: Геру Прохорова спасет внутривенное питание

Нужна помощь: Геру Прохорова спасет внутривенное питание

9 часов назад
Новогодний отдых с колоритом: зимняя экзотика на Камчатке и душевное тепло в Туле

Новогодний отдых с колоритом: зимняя экзотика на Камчатке и душевное тепло в Туле

3 часа назад
Глава Центра планетарной защиты - о возможности падения метеорита у Бурейской ГЭС

Глава Центра планетарной защиты - о возможности падения метеорита у Бурейской ГЭС

4 часа назад
СКР завершил дело о похищении Авраама Руссо

СКР завершил дело о похищении Авраама Руссо

6 часов назад
Стоимость нефти упала до уровня августа 2017 года

Стоимость нефти упала до уровня августа 2017 года

2 часа назад
Все дело в пузырьках: как не ошибиться с новогодним шампанским

Все дело в пузырьках: как не ошибиться с новогодним шампанским

3 часа назад
Помогите Елисею услышать мир

Помогите Елисею услышать мир

7 часов назад
Дом музыки приглашает на IX Рождественский фестиваль

Дом музыки приглашает на IX Рождественский фестиваль

15 часов назад
Десятки людей убиты в Кабуле при нападении на правительственный квартал

Десятки людей убиты в Кабуле при нападении на правительственный квартал

3 часа назад
Силуанов: при новом главе Росстата должны поменяться и принципы работы

Силуанов: при новом главе Росстата должны поменяться и принципы работы

4 часа назад
Турция: покупка американских Patriot никак не скажется на контракте с Россией

Турция: покупка американских Patriot никак не скажется на контракте с Россией

4 часа назад
В Средней Азии нашли Великую Бактрийскую стену

В Средней Азии нашли Великую Бактрийскую стену

4 часа назад
Xiaomi Mint: экономичный и быстрый браузер для Android

Xiaomi Mint: экономичный и быстрый браузер для Android

5 часов назад
Биатлонист Шипулин близок к завершению карьеры

Биатлонист Шипулин близок к завершению карьеры

5 часов назад
Модный практикум: что такое викторианский стиль

Модный практикум: что такое викторианский стиль

5 часов назад
Развод и девичья фамилия: ТОП-5 громких расставаний 2018 года

Развод и девичья фамилия: ТОП-5 громких расставаний 2018 года

5 часов назад
"Дед Мороз-опрос" показал, когда и почему дети перестают верить в сказочного персонажа

"Дед Мороз-опрос" показал, когда и почему дети перестают верить в сказочного персонажа

6 часов назад
Обновление iOS лишило связи владельцев некоторых iPhone

Обновление iOS лишило связи владельцев некоторых iPhone

6 часов назад
Кокорин и Мамаев сыграют за команду заключенных после Рождества

Кокорин и Мамаев сыграют за команду заключенных после Рождества

6 часов назад
Шойгу назвал российскую армию самой современной в мире

Шойгу назвал российскую армию самой современной в мире

6 часов назад
Названа главная причина грязных дорог в Москве

Названа главная причина грязных дорог в Москве

6 часов назад
Кремлевскую елку на Соборной площади украсили игрушками в стиле ретро

Кремлевскую елку на Соборной площади украсили игрушками в стиле ретро

7 часов назад
Уходящий в отставку глава Пентагона подписал указ о выводе войск из Сирии

Уходящий в отставку глава Пентагона подписал указ о выводе войск из Сирии

7 часов назад
Актриса Галина Тихонова ушла из жизни после тяжелой болезни в 31 год

Актриса Галина Тихонова ушла из жизни после тяжелой болезни в 31 год

7 часов назад
Арестован бизнесмен, продававший жилье на несуществующих этажах хрущевок

Арестован бизнесмен, продававший жилье на несуществующих этажах хрущевок

8 часов назад
Эмбрионы акул перемещаются между матками матери и поедают конкурентов

Эмбрионы акул перемещаются между матками матери и поедают конкурентов

8 часов назад
Андрея Мерзликина вытащили из рухнувшего в ледяную реку авто и отправили в монастырь

Андрея Мерзликина вытащили из рухнувшего в ледяную реку авто и отправили в монастырь

8 часов назад
В Светлогорске 80-летний пенсионер сам построил дорогу

В Светлогорске 80-летний пенсионер сам построил дорогу

8 часов назад
В Екатеринбурге составили гигантскую елку из 213 автомобилей (видео)

В Екатеринбурге составили гигантскую елку из 213 автомобилей (видео)

9 часов назад
Выходим на питерский лед

Выходим на питерский лед

9 часов назад
Неизвестный обстрелял из автомата ресторан в Брюсселе

Неизвестный обстрелял из автомата ресторан в Брюсселе

9 часов назад
Ген сурка: ученые изучают тех, кто забрался слишком высоко

Ген сурка: ученые изучают тех, кто забрался слишком высоко

9 часов назад
Samsung начала обновлять флагманские смартфоны до Android 9

Samsung начала обновлять флагманские смартфоны до Android 9

9 часов назад
На улице в Москве насмерть замерз известный математик и почетный член ФИДЕ

На улице в Москве насмерть замерз известный математик и почетный член ФИДЕ

10 часов назад
Московские новостройки рекордно подорожали из-за покупателей

Московские новостройки рекордно подорожали из-за покупателей

10 часов назад
Космонавт Прокопьев: дырка в "Союзе" была сделана изнутри

Космонавт Прокопьев: дырка в "Союзе" была сделана изнутри

10 часов назад
АвтоВести узнали, когда новый Ford Explorer приедет в Россию

АвтоВести узнали, когда новый Ford Explorer приедет в Россию

11 часов назад
Власти: банки пока не готовы полностью финансировать строительство жилья

Власти: банки пока не готовы полностью финансировать строительство жилья

11 часов назад
"Тайных смыслов нет": Матвиенко сообщила, когда президент выступит с Посланием Федеральному собранию

"Тайных смыслов нет": Матвиенко сообщила, когда президент выступит с Посланием Федеральному собранию

11 часов назад
Исследователи раскрыли связь импотенции и диабета

Исследователи раскрыли связь импотенции и диабета

13 часов назад
У игры про Гарри Поттера появился новый трейлер

У игры про Гарри Поттера появился новый трейлер

13 часов назад
Почему мультфильм "Унесенные призраками" - шедевр анимации, который стоит смотреть всем

Почему мультфильм "Унесенные призраками" - шедевр анимации, который стоит смотреть всем

13 часов назад
Анита Цой 18 лет выращивала на спине личинку мухи

Анита Цой 18 лет выращивала на спине личинку мухи

15 часов назад