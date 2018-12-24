Алеся Семеренко завоевала титул "Мисс Москва - 2018"

Пресс-служба конкурса красоты "Мисс Москва" сообщила, что титул в 2018 году завоевала 24-летняя Алеся Семеренко — жительница Центрального округа столицы, приехавшая в Москву из Краснодарского края.

Имя победительницы стало известно 24 декабря на торжественной церемонии, которая состоялась в концертном зале Vegas City Hall, передает РИА Новости.

В этом году за звание самой красивой, умной и талантливой москвички боролись 49 девушек.

В этом году организаторы увеличили возрастную планку с 26 до 32 лет.