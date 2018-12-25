Бывшая жена Кержакова забрала сына к себе

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга рассматривающий иск Миланы Тюльпановой к бывшему мужу Александру Кержакову постановил оставить их общего сына с матерью во время бракоразводного процесса. Милана Тюльпанова забрала полуторогодовалого сына к себе.

Адвокат Александр Добровинский, представляющий в суде интересы Миланы Тюльпановой, подтвердил, что на время процесса сын бывшего футболиста "Зенита" и сборной России Александра Кержакова Артемий будет проживать с матерью. Юрист надеется, что суд примет окончательное решение в пользу матери.

Александр и Милана Кержаковы расстались в мае нынешнего года. Александр обвинил супругу в наркотической и алкогольной зависимости и попытался оставить ребенка у себя.