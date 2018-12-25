Католики всего мира встречают Рождество.

В Ватикане проходит праздничное богослужение. По традиции на площади перед собором Святого Петра тысячи верующих. Мессу проводит Папа Римский Франциск.

В Ватикане усилены меры безопасности. Всех, кто хотел попасть на площадь, тщательно досматривали, передает "Россия 24".

В Москве главные торжества проходят в костеле на Малой Грузинской. Служба традиционно идет на двух языках — русском и польском.