Россия гарантирует Европе поставку газа без договоренностей с Украиной

Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что Россия гарантирует поставку газа по долгосрочным контрактам в Европу и без договоренностей по трпнзиту с Украиной.

Новак подчеркнул, что диалогу с Украиной мешают судебные разбирательства между "Газпромом" и "Нафтогазом", передает РИА Новости.

"Газпром" готов как одну из опций рассматривать подписание мирового соглашения, которое бы удовлетворило обе стороны", — сказал Новак.

Кроме того, важным пунктом переговоров является решение об объеме транзита российского газа, который может пойти через Украину после 2019 года в случае заключения нового контракта.